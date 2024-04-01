Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,43 TL'den başlayan Dolar 32,41 TL'den,

35,07 TL'den başlayan Euro 35,02 TL'den,

41,01 TL'den başlayan Sterlin 40,97 TL'den,

21,46 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,45 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,38 TL'den, Euro 35,05 TL'den, Sterlin 41,03 TL'den, Japon Yeni ise 21,44 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 252 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 261 Dolar'dan,

2 bin 345 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 356 TL'den,

4 bin 48 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 48 TL'den,

16 bin 644 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 644 TL'den,

Güne 26,26 TL'den başlayan Gümüş ise 26,28 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 234 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 326 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 41 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 583 TL'den, Gümüş ise 26,03 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 70 bin 998 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 416 Dolar'dan,

3 bin 626 Dolar'dan Ethereum ise 3 bin 537 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,28 Dolar'dan işlem görüyor.