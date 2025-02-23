En Yüksek Artış Turunçgiller ve Tropikal Meyvelerde

Yıllık bazda en yüksek artışı gösteren ürün grubu yüzde 160,40 ile turunçgiller olurken, aylık bazda ise tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 29,64 artış ile en yüksek değişimi kaydetti. Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru ürünlerinde yıllık artış oranı ise yüzde 38,59 olarak gerçekleşti.

Kış Sebzeleri Çiftçiyi Kazandırdı

Kış sebzeleri, Tarım-ÜFE ortalamasının çok üzerinde fiyat artışı gösterdi. Özellikle kırmızı lahana, kırmızı turp ve brokoli gibi ürünlerde üretici fiyatları yüksek oranlarda arttı.

Kırmızı Lahana Fiyatı Yüzde 289 Artarak 29,78 TL Oldu

TÜİK verilerine göre, 2024 ve 2025 Ocak ayları arasında en fazla artış gösteren sebze, kırmızı lahana oldu. Kırmızı lahananın tanesi yüzde 289'luk bir artışla 7,64 liradan 29,78 liraya yükseldi. Kara lahana üreten çiftçiler bu dönemde ciddi kazanç sağladı.

Diğer Ürünlerdeki Fiyat Artışları

Kırmızı turp ve brokolinin fiyatları da önemli artışlar gösterdi. Kırmızı turp, yüzde 227 artışla 4,61 liradan 15,09 liraya, brokoli ise yüzde 200 artışla 18,36 liradan 45,14 liraya çıktı. Brokoli, 2024 Ekim ayında en yüksek fiyatına ulaşırken, 2025 Ocak ayında 34,07 liraya geriledi.

Fiyat Artışları Devam Ediyor

Taze fasulye ve beyaz lahananın fiyatları da yüzde 100'ün üzerinde arttı. Beyaz lahana tanesi 5,81 liradan 12,48 liraya, taze fasulye kilogramı ise 29,06 liradan 59,27 liraya yükseldi. Ayrıca, sivri biberin kilosu yüzde 100 artışla 52,27 liraya, karnabahar yüzde 98 artışla 26,58 liraya, pırasa yüzde 88,4 artışla 23,17 liraya, patlıcan yüzde 78 artışla 37,30 liraya, taze soğan yüzde 71,5 artışla 40,20 liraya çıktı.

Domates ve Salatalıkta da Artış Var

Domates fiyatı 18,91 liradan 23,82 liraya, salatalık (hıyar) fiyatı ise 17,69 liradan 23,54 liraya çıktı.

Çiftçiler Bu Yıl İyi Kazanıyor

Sebze üreticileri, 2025 Ocak ayı itibarıyla yüksek fiyat artışları ile kazançlarını artırırken, kış sebzelerinin fiyatlarındaki bu artışlar çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.