Denizli'nin Buldan ilçesinde önce soğuk ve yağış sonrasında ise sıcaktan etkilenen ürünlerde bozulma ve azalma meydana gelmişti. Hava şartlarının mevsim normallerine dönmesi ve son günlerle görülen yağışlarla birlikte Buldan'ın sebze ve meyve üretiminde büyük merkezleri olan Yayla, Kaşıkçı, Alandız, Kovanoluk, Hasanbeyler, Yeniçam, Dımbazlar, Gülalan mahallelerinde sebze ve meyvelerin üretiminde artışlar meydana geldi. Fasulye, bamya, barbunya, biber, patlıcan, pırasa, domates ve elma üretiminin yapıldığı mahallelerde ürünlerin kaliteli ve bol olduğu gözlendi.





Sıcakların düşmesi ve yağışların üretimi olumlu yönde etkilediğini belirten üretici Serkan Taştan, “Soğuk ve aşırı yağışlardan dolayı fideleri zamanında dikemedik. Diktiğimiz fideleri aşırı yağan yağmur söktü götürdü. Yenilerini diktik ama onlarda aşırı sıcaklardan dolayı etkilendi. Bölgemiz Buldan'ın en yüksek yeri. Buranın sebzesinin ve meyvesinin tadına doyum olmaz. Tamamen organik yetişen bu ürünler Buldan'da büyük ilgi gördüğü gibi, Buldan Ziraat Odası tarafından Yayla Mahallemize kazandırılan pazar yerimizde Denizli, İzmir, Aydın hatta Ankara'dan gelen alıcılar tarafından satın alınıyor. Allah yüzümüze bu yılda baktı. Emeklerimiz heba olmadı. Hava şartlarında anormallik yaşamaz ve afet olmazsa bu yıl gerçek anlamda güz bolluğu yaşayacağız. Hem alıcının hem de üreticinin yüzü gülecek inşallah” dedi.