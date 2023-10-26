Schafer Home, yatak odalarına modern bir dokunuş getirmesi için hazırladığı yüzde 100 pamuklu kumaşının sağladığı üstün kaliteli, yumuşak yapısıyla Petra çift kişilik pike, sonbahar renklerini yatak odalarına taşıyor. Bej, kiremit, hâkî, hardal ve gri renk seçeneklerine ek olarak zarif deseniyle yatak odasında sadeliği seven tüketicilere hitap eden 200x230 cm ölçüsündeki Petra çift kişilik pike, estetik görünümü sayesinde yatak örtüsü olarak da kullanılabiliyor. Petra çift kişilik pike özellikle mevsim geçişlerinde üşümeden ve terlemeden deliksiz bir uyku isteyen tüketicilerin tercihi oluyor.

Schafer Home, ev tekstiline getirdiği özgün tasarım anlayışı, estetik ve kalite ile bulundukları alanın görünümüne farklılık katmak isteyen müşterilerini kendilerine en uygun Schafer Home ürününü seçmeleri için mağaza ve online satış noktalarına davet ediyor.