Yakıt tüketimi düşüşü ile verimlilikte ve doğru kullanım ile yol güvenliğinde eğitimin faydasını gören Hödlmayr firması ile eğitimlere başlandı.

Toplamda 67 araçlık çekici parkına sahip olan Hödlmayr'ın filosunun 54 adetlik kısmını Scania marka çekiciler oluştururken bu araçların 25 tanesi 2023 yılında teslim edildi. Firmanın aynı zamanda 2024 yılı içinde 9 Scania çekici siparişi bulunuyor.

Sürücülerinin de teknik yeterlilik ve güvenliğini ön planda tutan Hödlmayr Lojistik, bu amaçla, tüm sürücülerine Scania Gebze Yetkili Satıcı ve Servisi'nde Ekonomik ve Güvenli Kullanım Teknikleri Eğitimleri aldırmaya başladı. Eğitimlerde araçların detaylı tanıtımı yapılarak, sürücülere daha verimli, ekonomik ve güvenli bir kullanım deneyimi kazandırılmakta.

Hödlmayr Genel Müdürü Hande Çarıkçı, eğitimler sonucu işletme giderlerinde tasarruf elde ettiklerini belirterek “Scania ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden çok memnunuz. Bu sayede Scania çekicileri kullanan sürücü arkadaşlar araçlarını daha iyi tanırken, yol ve iş güvenliğini artırmayı, optimum kullanım şartları ile de hem yakıt tasarrufu hem de emisyon azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, eğitim sonrası sürücülerin araçlarının yakıt verileri düzenli olarak takip edilerek, gerekli görüldüğü takdirde eğitimlerin devamlılığı sağlanacak.” şeklinde değerlendirdi.

“Araçlarımızın daha efektif çalışmasını sağlıyoruz”

Bugüne kadar yaklaşık 25 firmadan 850’nin üzerinde sürücüye eğitim verdiklerini belirten Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu “Eğitimlerdeki amacımız sürücülerin araçlarını yakından tanımaları ve daha verimli, efektif ve güvenli kullanmaları. Yetkili satıcı ve müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim programımızda “Ekonomik ve Güvenli Kullanım Teknikleri’’ içerikleri paylaşıyoruz. Eğitimler, araç üzerindeki pratik eğitimlerimiz de dahil olmak üzere ortalama 2.5-3 saat sürüyor. Eğitim öncesi, müşteri araçlarının operasyonel analizlerini inceleyerek kullanımla ilgili doğru yanlış verileri gözden geçirip konuyla ilgili bilgiler de aktarıyoruz” şeklinde anlattı.

Toplamda 51 Hödlmayr sürücüsünün katıldığı eğitim, Scania Gebze Yetkili Servisi’nde 4 haftalık süre boyunca düzenli periyotlarla ve firmanın iş saatlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Bu sayede, firmanın operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadan, sürücülerin eğitimlerden maksimum verim alması sağlandı.

Bu eğitimler sayesinde araçların emisyon ve yakıt tüketimlerini düşürmeyi hedefleyen Scania firma içi verimliliği ile çalışan memnuniyetini artırmayı, aynı zamanda da çevre dostu uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor.