Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarının tesadüf olmadığını, stratejik adımlar ve sürdürülebilir politikalarla elde edildiğini vurguladı.

Ocak-Nisan dönemine ilişkin verilere de değinen Görgün, yılın ilk dört ayında sektör ihracatının yüzde 67 oranında artarak 2 milyar 238 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Son 12 aylık toplam ihracat ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamlar, sadece bir anlık başarı değil; kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere kadar uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceğiz.”

Görgün, milli teknolojilere dayalı üretimle büyüyen Türkiye vizyonunda emeği geçen tüm sanayicileri, mühendisleri, işçileri ve sektör paydaşlarını da yürekten tebrik etti.

Savunma sanayiindeki bu yükseliş, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynarken, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin küresel rekabetteki gücünü de gözler önüne seriyor.