Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Kalp şeklini andıran görünümü, muhteşem doğası masal diyarlarını andırıyor.



Karagöl-Sahara Milli Parkı her mevsim yeril ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin ilkbahar renklerini görmek isteyenler soluğu Karagöl'de alıyor.



İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.



Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.



Karagöl'de bulunan tesisin işletmeciliğini yapan Göksu Özgen (34), “Şavşat Karagöl'ün kalp şeklinde olması dünyada ilgi görüyor. Ülkemizdeki yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde ev sahipliği yapmaktayız. Gölümüzde tekne, turları, mesire alanları, kamp alanları farklı ekinlikler yapmaya müsait. Aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının oldukça fazla ziyaret ettiği bir yer. Şavşat Karagöl'de en önem verdiğimiz temizlik ve doğayı korumak” ifadelerine yer verdi.