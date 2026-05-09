Başkan adaylığını açıklayan Safi’nin son durağı ise sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden ve camianın etkili isimlerinden Abdullah Kiğılı oldu.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hakan Safi,

“Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı’yı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Camia kulislerinde Abdullah Kiğılı’nın Hakan Safi’ye yakın durduğu ve seçim sürecinde desteğini Safi’den yana kullanabileceği yorumları yapılırken, bu ziyaret “başkanlık yarışında dengeleri değiştirebilecek önemli bir temas” olarak değerlendirildi. Özellikle kongre üyeleri nezdinde etkili isimlerin Safi’ye destek vermeye başlaması, seçim atmosferini daha da hareketlendirdi.

Öte yandan Hakan Safi’nin daha önce yaptığı açıklamada hiçbir şartta adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulaması dikkat çekmişti. Safi’nin, Aziz Yıldırım cephesinden gelen “birleşme” çağrısına sıcak bakmadığı ve ekibiyle birlikte seçim çalışmalarını tam gaz sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Safi’nin en büyük hedeflerinden biri ise teknik direktör konusunu seçim öncesinde netleştirmek. Yönetim ekibiyle birlikte dünyaca tanınan teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştiren Safi’nin listesinde Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola gibi isimlerin bulunduğu öne sürülüyor.

Yerel teknik adam tercih edilmesi halinde ise Safi’nin tek adayının İsmail Kartal olduğu belirtiliyor. Hakan Safi’nin seçim lansmanında anlaşma sağladığı teknik direktörle birlikte en az iki yıldız futbolcuyu da kamuoyuna tanıtmayı planladığı ifade ediliyor.

Başkan adaylığını bugün resmen açıklayan Aziz Yıldırım’ın ise teknik direktör tercihini büyük ölçüde netleştirdiği kaydedildi. Yıldırım’ın seçilmesi halinde takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Fenerbahçe’de tarihi genel kurul öncesinde adaylar arasındaki rekabet her geçen gün daha da büyürken, Hakan Safi’nin gerçekleştirdiği kritik ziyaretler ve camiadan aldığı destek seçim yarışının seyrini değiştirecek gelişmeler arasında gösteriliyor.