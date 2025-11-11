402 Şüpheli, 160 Milyar TL Kamu Zararı

Başsavcı Akın Gürlek, yaptığı basın açıklamasında iddianamede 402 şüpheli bulunduğunu söyledi.

İddianamede, 99 kişi örgüt mensubu, 6 kişi örgüt yöneticisi, 1 kişi de örgüt kurucusu ve lideri olarak tanımlandı.

Savcılığın tespitlerine göre, 10 yıllık süreçte toplam kamu zararı 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olarak hesaplandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 95 taşınmaz mal varlığına ilişkin inceleme yapıldığı bildirildi.

İmamoğlu Hakkında Ağır Suçlamalar

İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında şu suçlamalar yer aldı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

12 kez rüşvet alma

7 kez suç gelirlerinin aklanması

7 kez kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma

Savcılık, İmamoğlu’nun örgüt lideri sıfatıyla diğer üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulmasını talep etti.

“Etkin Pişmanlık” ve Tanık İfadeleri

Akın Gürlek, açıklamasında 70’ten fazla kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığını ifade etti.

Örgüt yöneticilerinden biri olarak belirtilen Adem Soytekin’in verdiği bilgilerin doğru ancak eksik olduğu, bu nedenle tutuklu bulunduğu açıklandı.

Gürlek ayrıca, İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile ilgili yeni dosyalar için ek iddianameler hazırlanacağını duyurdu.

WhatsApp Yazışmaları ve Dijital Deliller Dosyada

İddianamede yer alan dijital deliller arasında, bazı belediye başkanlarına ve yöneticilere ait WhatsApp yazışmalarının bulunduğu, bu yazışmalarda “ikrar içeren” ifadeler tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, ihalelerin nasıl “dizayn edildiği”ne ilişkin tüm belgelerin ve yazışmaların dosyaya dahil edildiğini vurguladı.

122 Tutuklu, 402 Şüpheli

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 122 kişinin tutuklandığı açıklandı.

İlk operasyon 19 Mart 2025’te gerçekleştirilmiş, sonrasında devam eden süreçte belediye iştiraklerinde görev yapan birçok isim gözaltına alınmıştı.

İddianame Bugün Mahkemeye Sunulacak

Hazırlıkları tamamlanan 3 bin 900 sayfalık İBB yolsuzluk iddianamesi, bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacak.

Mahkeme, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verecek.