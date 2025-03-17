Proje kapsamında, Active Sörf Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen sörf eğitimi, etkinliklerin en dikkat çeken kısmını oluşturdu. Mustafa Boran Durgun'un rehberliğinde düzenlenen eğitimlerde, çocuklar ve anneleri önce karada temel teknikleri öğrendi. Denge, doğru duruş ve tahtayı kontrol etme gibi konularda verilen teorik bilgilerin ardından, sıra suya çıkmaya geldi.

Başlangıçta heyecan ve tedirginlik yaşayan çocuklar, kısa sürede dalgalarla uyum sağlamayı başardılar. Eğitmenlerin yönlendirmeleriyle ayakta durmayı öğrenen katılımcılar, suda özgürce kaymanın keyfini çıkararak unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Çeşme'nin masmavi sularında gerçekleşen bu etkinlik, birçok çocuk için hayatlarında ilk kez sörf yapmanın heyecanını yaşamakla kalmadı, aynı zamanda kendilerine olan güvenlerini artırarak yeni bir spora adım atma ilhamı verdi.

"Bridge of Hope" projesi, yalnızca moral ve destek sağlamakla kalmayıp, çocuklara yepyeni bir dünyayı keşfetme fırsatı sundu. Bu özel deneyim, katılımcılar için unutulmaz anılarla dolu bir gün oldu ve çocukların hem eğlenceli hem de öğretici bir zaman geçirmelerini sağladı.