Finans piyasalarındaki güncel verilere göre 1 grivna, 1 lira 1 kuruş seviyesine yükselerek TL karşısında rekor kırdı.

Türk lirasındaki uzun süreli değer kaybı devam ederken, savaş şartlarına rağmen istikrarını koruyan Ukrayna grivnası tarihi bir eşiği aştı. Rusya ile Şubat 2022’den bu yana ağır bir savaş yürüten Ukrayna’nın ulusal para biriminin, barış içindeki Türkiye’nin parasını ilk kez geride bırakması dikkat çekici bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

1 Grivna 1 TL’yi Aştı

Finans piyasalarından alınan verilere göre UAH/TRY kuru, yıl sonuna yaklaşırken kritik 1 seviye eşiğini aşarak 1,01 TL’ye ulaştı. Böylece grivna, tarihinde ilk kez Türk lirasından daha değerli hale geldi.

SAVAŞA RAĞMEN UKRAYNA GRİVNASI NASIL DEĞER KORUDU?

Uzmanlar, iki ülke para birimleri arasındaki makasın açılmasını farklı ekonomik politikalara bağlıyor. Ukrayna Merkez Bankası’nın savaşın başından bu yana aldığı sıkı önlemler grivnayı destekledi:

Sabit kur rejimi

Sıkı para politikası

Sermaye kontrolleri

Uluslararası yardım paketleri ve dış finansman desteği

Bu politikalar, savaşın ekonomik etkilerini sınırlarken grivnanın değer kaybını önledi.

TL’DE UZUN SÜRELİ DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU

Türkiye’de son yıllarda hızlanan enflasyon, faiz politikaları ve döviz üzerindeki baskılar TL’nin küresel piyasalarda değer kaybetmesine yol açtı. Ekonomistler, TL’nin zayıflamasının grivnanın yükselişini daha görünür hale getirdiğini belirtiyor.

TARİHİ KARŞILAŞTIRMA: SAVAŞTAKİ UKRAYNA, TL’Yİ GERİDE BIRAKTI

2025 boyunca kademeli artışını sürdüren UAH/TRY kuru, yılın son çeyreğinde kritik eşik olan “1 grivna = 1 Türk lirası” sınırını aşarak tarihe geçti. Böylece savaş altındaki Ukrayna’nın para birimi, barış içinde olan Türkiye’nin ulusal para birimini ilk kez geçmiş oldu.

Ekonomistler Ne Diyor?

Uzmanlara göre tablo, iki ülkenin ekonomik yönetimlerinin karşıt sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Ekonomistler, “Ukrayna savaşın ortasında sıkı para politikasına devam ederken, Türkiye’de gevşek para politikası TL’yi zayıflatan temel faktör oldu” değerlendirmesinde bulunuyor.