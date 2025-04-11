Sabah saatlerinde başlayan incelemelerde, ilçenin üzüm üretiminde ön plana çıkan Dindarlı, Dadağlı ve Alemşahlı bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada ciddi zararlar tespit edildi. Özellikle Red Globe ve Sultaniye üzüm bağlarında don nedeniyle büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sarıgöl’de toplam 120 bin dekar ekili-dikili alan bulunuyor. Don afetinden 27 mahallede 2 bin 600 üreticimiz etkilendi. 90 bin dekarlık alan zarar gördü. Zarar oranı yüzde 10 ile 80 arasında değişiyor. İlk tahminlere göre zararın boyutu 2.25 milyar TL civarında,” ifadelerini kullandı.

Zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlara rapor sunulacağını açıkladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanlığı da yaptığı açıklamada, yaşanan don olayının üzüm üreticileri için büyük bir felaket olduğunu belirterek, yaraların bir an önce sarılması gerektiğini vurguladı. Ziraat Odası yetkilileri, devlet destekli afet yardımlarının hızla devreye alınması çağrısında bulundu.

Don afeti sonrası bölge üreticileri, hem ürün kaybı hem de ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, gözler şimdi ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi.