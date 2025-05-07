Akbaş, bu düşüşün nedenlerinin başında kış mevsimindeki kuraklık ve Mayıs ayı başında etkili olan dolu yağışlarının geldiğini söyledi. “Şanlıurfa’daki fıstık ağaçları zirai dondan etkilenmedi ancak kuraklık ve dolu nedeniyle büyük zarar gördü. 5 Mayıs’taki dolu, zaten az olan beklentimizi daha da düşürdü,” diyen Akbaş, mevcut durumda rekolte tahminlerinin 70 bin tondan 40 bin tona gerilediğini kaydetti.

Üretimin geleceği açısından kritik olan "karagöz" oluşumunun da kuraklık nedeniyle yetersiz kaldığını belirten Akbaş, bunun 2026 yılı üretimini de olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. “Karagöz, gelecek yılın ürünüdür. Şimdiden üretimin düşük olacağına işaret ediyor,” dedi.

Fıstıkta temmuz ayında "baklavalık" yeşil ürün, eylül ayında ise "çerezlik" kırmızı kabuklu ürünün hasat edildiğini hatırlatan Akbaş, bu yıl her iki ürün grubunda da ciddi düşüş beklediklerini ifade etti.

Çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akbaş, daha verimli tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda özellikle damla sulamanın önemine işaret etti. Üreticinin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Akbaş, yaşanan zararı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’a ilettiklerini ve sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Devletten alan bazlı destek beklediklerini söyleyen Akbaş, “Fındık üreticisi nasıl destekleniyorsa fıstık üreticisi de desteklenmeli. Taban fiyat uygulaması istiyoruz. Çiftçi desteklenmezse tarımdan kopar. Bu, kimsenin istemediği bir tablo olur,” diyerek çağrıda bulundu.

Şanlıurfa ve bölge çiftçisi için 2025 ve 2026’nın zorlu geçeceğine dikkat çeken Akbaş, acil önlem ve destek çağrısını yineledi.