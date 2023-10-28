SANKO Holding, Cumhuriyetin 100. yılında Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın’ın ana sponsoru oldu. Sponsorluğun imza töreni Yiğit Caner Aydın ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding yöneticileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Para Okçuluk Branş Başkanı Metin Gazoz, Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Muhammet Bakırcı’nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Aydın: “Ülkemizin dev bir sanayi kuruluşunun beni desteklemesinden büyük onur duydum”

SANKO Holding ana sponsorluğu imza töreninde konuşan Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın, “2015 yılının sonuna doğru, babamın çalıştığı yerde tanıştığı milli okçu Naci Yenier ile antrenman sahasında buluşarak yaptığı atışları izlemeye bir arkadaşımla birlikte gitmiştim. Soğuk bir havada tek başına 50 metreden atışlar yapıyor ve okların çoğunu hedefin ortasındaki sarıdan vuruyordu. Onun bu kadar iyi atışlar yapması bana içimden "Okçuluk galiba çok kolay bir spor, ben yapsam herhalde birkaç ayda hepsini 10'dan vururum" dedirtmişti. Her şey böyle başladı ve hızlı bir şekilde dünya şampiyonluğu da dahil olarak birbirinden önemli başarılarla devam etti” dedi.

Spora başladığında bunu bir hobi gibi görmediğini belirten Yiğit Caner Aydın, “Sporla insanlara rol model olmayı, ülkemdeki spor iklimini bir parça değiştirebilmeyi ve sporun tam zamanlı bir iş olabileceğini topluma anlatabilmeyi hayal ettim. Milli formayı giydiğimde de kendimi hep bir elit sporcu seviyesinde gördüm ve gösterdim. Bu vizyona yakışan bir sponsorluk en büyük hayallerimden biriydi. SANKO Holding’in ana sponsorluğu tam da bu vizyona uyan Paralimpik Hareket sloganını gerçek anlamıyla yaşatan bir iş birliği oldu benim için. Amatör branş olarak adlandırılan bir branşın sporcusu olarak profesyonel bir yaklaşımla yapılan bu sponsorluk anlaşması ve basın lansmanı ülkemize çok büyük bir örnek olacak nitelikte. Adil Sani Konukoğlu Bey’in ve SANKO ailesinin spora kattıkları tüm değerler ve destekler için çok teşekkür ediyorum. ‘Yapabileceğinin en iyisini hedefle’ sloganıyla çıktığım yolculukta, yeni hedefler için SANKO ailesi artık benimle birlikte” diye konuştu.

Konukoğlu: “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu değerli iş birliğinden gurur duyuyoruz”

SANKO Holding olarak, Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Şampiyonu Yiğit Caner Aydın’a sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “119 yıldır toplumumuza karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde katma değer yaratacak çalışmalar yürütme gayretimiz hiç azalmadı, aksine artıyor. Eğitimde, kültür-sanat alanında ve sporda özellikle gençlere katkısı olan projelere öncelik veriyoruz. Bugün de genç bir dünya şampiyonuna sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Yiğit Caner’in gösterdiği yılmazlık, çalışkanlık ve umut hepimiz için önemli değerleri oluşturuyor. İş birliğimiz süresince Yiğit Caner’in ülkemizi başarıyla temsil edeceğine, Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülkemize şampiyonluklar getireceğine gönülden inanıyorum” dedi.

“Gençlere katkı sunmak önceliğimiz”

Gençlere verdikleri değeri ifade eden Konukoğlu şöyle devam etti: “TEKNOFEST’in dört yıldır ana sponsoruyuz. Dört yılda 35 binin üzerinde takımın yarıştığı Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nı düzenledik. Milli teknoloji hamlesi yolunda gençliğin enerjisini desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim alanında gençlerimize desteğimiz Sani Konukoğlu Vakfımız aracılığıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bin 500 öğrenciye karşılıksız burs desteği ve okul ve giyecek ihtiyaçları için destek olduk. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimleri her şeyin önünde geliyor.”

SANKO Holding’in spora desteği kurulduğu günden bu yana devam ediyor

Başta Gaziantep olmak üzere sağlık, spor, eğitim ve kültür alanlarında fayda sunan projelere imza atan ve gençlerin iyi yetişmesini hedefiyle ülkenin geleceğine yatırım yapan SANKO Holding, sporun toplum üzerindeki pozitif etkilerinin farkında olan bir kurum olarak, sporu ve sporcuları destekleyen proje ve faaliyetler yürütüyor. Gaziantep Futbol Kulübü gibi süper ligin başarılı takımlarından birinin SankoSpor adıyla ilk kurucularından olan şirket, SANKO Okulları’nda spor alanında dünya derecesi alan başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Aynı zamanda Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin geçtiğimiz yıl açılışını yaptı. SANKO Holding, spora verdiği desteği Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın ana sponsorluğu ile devam ediyor.

Yiğit Caner Aydın rekorlara doymuyor

2013 yılında başına gelen talihsiz bir kazayla omurilik felci geçiren Yiğit Caner Aydın, daha önce hiç okçuluk yapmamış olmasına rağmen, sadece dört yıl gibi kısa bir sürede 2017 yılında Pekin’de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda ilk kez Türk Milli Takımı’na dâhil olma başarısı gösterdi. Yiğit Caner Aydın’ın 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ederek ikinci bir şampiyonluk daha kazanmayı hedefliyor.

2016 yılında tavsiye üzerine okçuluğa başlayan Aydın, Paralimpik okçuluk yarışmalarında W1(Ağır Engelli) kategorisinde yarışıyor. İlk katıldığı ulusal yarışmalarda iki yıl üst üste Türkiye 3.sü olan Aydın, ardından Milli Takım kamplarına davet edildi. 2017 yılında Pekin'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası kadrosuna seçilerek ilk kez ülkesini temsil etme başarısı gösterdi. Dünya Şampiyonası'nda takım olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bireysel kategoride dünya şampiyonasını 4. olarak tamamladı. 2019 yılı mayıs ayında İtalya'da düzenlenen Avrupa Kupası 1. Ayak turnuvasında hem bireysel hem de takım atışlarında şampiyon olarak yarışmayı 2 altın madalyayla bitirdi. Yine 2019 yılının haziran ayında Hollanda'da düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım olarak üst üste 2. dünya şampiyonluklarını kazandılar.

2022 yılı şubat ayında Dubai'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel kategoride ilk bireysel dünya şampiyonluğunu kazanan Aydın, aynı yarışmada ilk kez düzenlenen çiftler kategorisi formatında takım arkadaşı Nihat Türkmenoğlu ile birlikte dünya şampiyonluğuna ulaşarak toplamda iki altın madalyayı ülkemize kazandırdı. Aydın, aynı senenin ağustos ayında da Roma'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama atışları sonucunda ilk kez uluslararası bir yarışmada sıralama birinciliği elde etti. Sıralama turunda karışık takım kategorisinde Fatma Danabaş ile dünya rekorunun sahibi oldular. Eleme atışlarının ardından bireysel kategoride gümüş madalya alan Aydın, çiftler kategorisinde de altın madalyanın sahibi oldu. Aydın son olarak, Konya'da beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk kez yapılan Para Okçuluk branşında bireysel kategoride altın madalya kazandı.

Türkiye'nin tekerlekli sandalye kullanan ilk televizyon programı sunucusu

Yiğit Caner Aydın, S Sport'ta yayınlanan Premier Panorama programını sunarak, Türkiye'nin tekerlekli sandalye kullanan ilk televizyon programı sunucusu oldu. Aydın bu programda Premier Lig'de haftanın gollerini, özetlerini, maçların unutulmaz anlarını ve ligin geçmişini yayınlayan programın anonslarını yaptı.