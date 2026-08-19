Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitimden turizme, sosyal yaşam alanlarından ulaşıma kadar birçok alanda yeni proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve yönetim kurulu üyelerini Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, Canik Belediyesi Macera Parkı ve Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ağırladı.

Ziyarette, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki atölye, keşif alanları ve laboratuvarlar hakkında bilgi veren Sandıkçı, kampüste gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekti. Gençlerin yapay zeka, yazılım ve robotik kodlama alanlarında tasarım ve üretim gerçekleştirdiğini belirten Sandıkçı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyledi. Sandıkçı, Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçilen Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenen proje ve bilim şenlikleriyle Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

'Yeni projeler kazandırıyoruz'

İlçeye yeni proje ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Sandıkçı, 'Her alanda daha güçlü bir Canik için azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizi geleceğe taşıyan projelerimize yenilerini ekliyor, çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni projeleri ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. Eğitimden turizme, sosyal yaşam alanlarından ulaşıma kadar her alanda örnek eserleri ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz' dedi.

SAMSİAD'dan projelere övgü

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ve yönetim kurulu üyeleri ise Meşe Tesisleri, Macera Parkı ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Canik'in projeler ve yatırımlarla önemli bir gelişim yaşadığını belirten Eldemir ve beraberindeki heyet, özellikle eğitime yönelik projelerin ve desteklerin ülkeye örnek olduğunu ifade etti.