Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın seçim vaatleri doğrultusunda, parklardaki sosyal tesislerin belediye tarafından işletilmesi projesi kapsamında Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisi'nin ardından Belediye Çay Bahçesi de yenilenerek hizmete açıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin sosyal yaşamına değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Askerlik Şubesi karşısında bulunan Belediye Çay Bahçesi, gerçekleştirilen kapsamlı yenileme, düzenleme ve peyzaj çalışmalarının ardından modern ve kullanışlı bir sosyal alana dönüştürüldü.

Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri çatısı altında vatandaşların hizmetine sunulan Belediye Çay Bahçesi; çocuk oyun alanları, yenilenen çevre düzenlemesi ve ailelerin huzur içerisinde vakit geçirebileceği uygun fiyat ferah ortam sosyal alanlarıyla ilçeye yeni bir soluk getirdi.

Başkan Mehmet Can Hallaç, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, 'Necmettin Erbakan Parkımızın ardından, Askerlik Şubesi karşısında bulunan Belediye Çay Bahçemizi de baştan sona yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımızın neşesine, ailelerimizin huzuruna, Kahta'mızın sosyal yaşamına değer katmaya devam ediyoruz.' dedi.

Başkan Hallaç, çalışmaların bununla sınırlı kalmayacağını belirterek, ilçenin farklı noktalarındaki park ve sosyal alanların yenilenerek Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin sayısının artırılacağını ifade etti.

Belediye Çay Bahçesi'nin yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle çocuklar için oluşturulan yeni oyun alanlarının ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği sosyal ortamların önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, Kahta'nın sosyal yaşamına katkı sağlayan çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a ve emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.