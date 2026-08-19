Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çameli ilçesinde gerçekleştirilen mazot kart dağıtım töreninde üreticilerle bir araya geldi. Şehrin her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, bölgedeki ulaşım sorunlarını çözecek iki önemli yatırımın müjdesini verdi.

Karabayır ve Gürleyik hattında reform

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çameli Karabayır ile Dalaman Gürleyik arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirileceğini belirterek, bu projenin bölge halkı için büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, ulaşım ağının sadece ilçe merkezine değil, havaalanı gibi kritik noktalara erişimi de hızlandıracağını dile getirerek, 'Karabayır ile Gürleyik arasındaki yolu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2027 yılında yapacağız. Artık Kirazlıyayla'dan, Elmalı'dan, Karabayır'dan çıkan dostlarımız rahat bir şekilde hem Dalaman havaalanına inecek hem de Muğla'nın ilçelerinde yaşayan dostlarımız yazları serin havanın keyfini sürebilmek için buraya daha kolayca ulaşabilecek' diye konuştu.

Akpınarlı vatandaşlara modern yol sözü

Törende Akpınarlı vatandaşların beklentilerine de yanıt veren Başkan Çavuşoğlu, bölgedeki ulaşım altyapısında iyileştirme yapılacağını duyurdu. Tozlu ve zorlu yolların tarih olacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, 2027 yılında Karabayır ile Akpınar arasındaki yolun modern standartlara kavuşturulacağını açıkladı. Başkan Çavuşoğlu, 'Akpınarlı hemşehrilerimize de bir sözümüz olsun; muhtarımız da burada, bu sözümüzü huzurunuzda veriyorum. Onları da artık Karabayır'a inecekleri zaman tozlu yoldan geçme derdinden kurtaracağız. 2027 yılında Karabayır ile Akpınar arasındaki yolu da yapacağız. Biz bu şehrin insanlarıyla omuz omuza vererek bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu şehrin insanları mutlu olduğunda, bu şehrin insanlarının yüzü güldüğünde, ancak huzurlu ve mutlu olabiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi bu şehrin kaynaklarını bu şehrin insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Yapacağımız bu yolların şimdiden tüm Çameli'ye, Karabayır'a ve Akpınar'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.