Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ve Yeni Parti Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya'yı belediyede ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalar ve Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri ele alındı.

Türk tarihinin en büyük gurur kaynaklarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kahveci, Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya'da bu anlamlı günün birlik ve beraberlik içerisinde en güzel şekilde yaşatılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kahveci, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu, Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya Yılmaz ve Yeni Parti Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya'ya nazik ziyaretleri, kıymetli paylaşımları ve iş birliği yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.