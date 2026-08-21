Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kandemir, üniversite eğitimini sürdürürken ailesinin sanayideki iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Çocukluk yıllarından itibaren sanayi ortamının içinde bulunan Kandemir, okul çıkışlarında eve gitmek yerine ailesinin çalıştığı iş yerine gelerek mesleği gözlemlediğini ve zamanla işi öğrendiğini anlatıyor.

Sanayinin kendisi için sıradan bir çalışma alanından çok daha fazlası olduğunu belirten Kandemir, meslekle bağının çocukluk yıllarına dayandığını ifade ediyor.

“Çocukluğumdan beri sanayiyle hep iç içe büyüdüm. Eve gitmek yerine okul çıkışlarında buraya gelir, babamlar neyle uğraşıyor diye bakar, öğrenmeye çalışırdım. Hâlâ aynı şekilde devam ediyorum.” diyen Kandemir, ailesinden devraldığı mesleği severek sürdürdüğünü belirtiyor.

Dededen toruna uzanan meslek

Sanayide çalışmanın fiziksel açıdan zaman zaman yorucu olduğunu ancak bundan rahatsızlık duymadığını söyleyen genç mühendis adayı, tornacılığın ailesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek olduğunu vurguluyor.

Kandemir, “Sanayide çalışmak yorucu olabiliyor ama bu yorgunluğu bile seviyorum. Dedemden babama, babamdan da bize geçen bir miras gibi bu meslek.” ifadelerini kullanıyor.

“Mesleğin cinsiyeti yok”

Tornacılığın toplumda çoğunlukla erkeklere özgü bir meslek olarak görülmesine karşı çıkan Nursena Kandemir, meslek seçiminde cinsiyet yerine ilgi, yetenek ve azmin belirleyici olması gerektiğini söylüyor.

Kandemir, düşüncesini şu sözlerle dile getiriyor:

“ Halk arasında erkek mesleği olarak görünen bir meslek tornacılık. Ama bence çok yanlış bir düşünce. Mesleğin cinsiyeti yoktur. Eğer o mesleği icra edebilecek istek ve yeteneğin varsa bunu her şekilde başarabilirsin.”

Bir yanda mühendislik, diğer yanda sanayi

Üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği eğitimi alan Kandemir, akademik kariyeri ile sanayide edindiği deneyimi bir arada sürdürüyor. Genç yaşına rağmen hem üniversitede mühendislik eğitimi alması hem de torna tezgâhının başında çalışmasıyla dikkat çeken Kandemir, kadınların meslek seçimlerinde toplumsal kalıplarla sınırlandırılmaması gerektiğini savunuyor.

Kandemir’in hikâyesi, sanayide kadınların daha fazla yer alabileceğine ilişkin dikkat çekici bir örnek oluştururken, gençlere de meslek seçiminde önyargılardan uzak durmaları yönünde mesaj veriyor.

Genç tornacı, kadınların ilgi duydukları ve yetenekli oldukları her alanda başarılı olabileceklerini vurgulayarak, “Kadınlar her mesleği yapabilir” mesajını veriyor.