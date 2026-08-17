MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu hakkında gündeme gelen Avustralya gelişmesi, programın takipçilerini de meraklandırdı.

Sivrioğlu’nun yaklaşık beş yıl önce İstanbul’a taşıdığı Efendy restoranı, yeniden Avustralya’nın Sydney kentine dönme kararı aldı. Restoranın İstanbul’daki son servisi 16 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Somer Şef Türkiye'den gidiyor mu?

Efendy’nin Sydney’e dönüş kararı sonrasında gözler Somer Sivrioğlu’na çevrildi. Ünlü şefin Avustralya’ya daha fazla zaman ayıracak olması, sosyal medyada ve magazin gündeminde “Somer Şef MasterChef Türkiye’yi bırakıyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi.

Ancak şu aşamada Somer Sivrioğlu’nun MasterChef Türkiye jüri üyeliğini bırakacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dolayısıyla Avustralya’ya dönüş kararı, doğrudan MasterChef Türkiye’den ayrılık anlamına gelmiyor.

Efendy'nin yeni adresi Sydney

Somer Sivrioğlu’nun Sydney’de başlayan Efendy hikâyesi, yaklaşık beş yıl İstanbul’da devam ettikten sonra yeniden Avustralya’ya taşınıyor. Restoran tarafından yapılan açıklamada bu kararın bir “son” değil, markanın doğduğu şehir Sydney’de yeni bir dönem olarak değerlendirildiği belirtildi.

Sivrioğlu’nun Avustralya ile bağı da yeni değil. Ünlü şef, kariyerinin önemli bölümünü Sydney’de geçirdi ve burada restoran işletmeciliği yaptı. MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği nedeniyle uzun süre Türkiye’de bulunan Sivrioğlu’nun Avustralya’daki restoran faaliyetleri de devam etti.

MasterChef hayranları şimdi bu sorunun yanıtını arıyor

Efendy’nin Sydney’e dönüşü sonrasında Somer Şef’in televizyon kariyerini nasıl sürdüreceği merak konusu oldu. Özellikle yeni sezon öncesinde Somer Sivrioğlu’nun MasterChef Türkiye jüri koltuğunda olup olmayacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Şimdilik Somer Şef’in MasterChef Türkiye’den ayrıldığına yönelik resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Avustralya kararı, ünlü şefin kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralamış durumda.