Hem İş Ortaklığı Hem Büyük Bir Sadakat

Luka Modric, Nani ve John Terry gibi dünyaca ünlü futbolcuların kariyer yönetimini üstlenen ve Next Investment SARL şirketinde yöneticilik yapan Süheyla Tahiri ile Roberto Carlos’un yolları önce iş vesilesiyle kesişti. Zamanla aşka dönüşen bu birliktelik, 2026 yılının başlarında Carlos’un yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla daha da pekişti. Ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alınan efsane futbolcuyu, iyileşme sürecinde Tahiri bir an olsun yalnız bırakmadı.

İkili, 2026’nın ilk aylarında aile arasında kıyılan nikahın ardından, 25 Temmuz 2026 tarihinde yakın dostlarının katıldığı görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kelime-i Şehadet Getirerek İslam’ı Seçti

Roberto Carlos’un hayatındaki diğer büyük değişim ise dini tercihi oldu. Brezilyalı yıldızın Müslüman olduğu bilgisini, Brezilya’da temaslarda bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin duyurdu.

São Paulo’da Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği ve bölgenin önde gelen dini liderlerinden Sheikh Jihad Hammadeh ile bir araya gelen Şahin, detayları kamuoyuyla paylaştı. Görüşmede aktarılan bilgilere göre, bir süredir Sheikh Jihad Hammadeh ile iletişimde olan Roberto Carlos, yaklaşık bir ay önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirdi ve Müslümanlığı kabul etti.

Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda bu gelişme büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Ali Şahin de efsane futbolcuyu tebrik ederek ailesiyle birlikte huzur ve bereket dolu bir yaşam temennisinde bulundu.