Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan oğul Enginyurt’un banka hesapları, şirket devirleri ve taşınmaz varlıkları detaylı şekilde incelendi.

Cemal Enginyurt ve oğlunun banka hesaplarında yaklaşık 20,6 milyon TL giriş, 23,3 milyon TL çıkış ve 3,7 milyon TL nakit yatırma işlemi saptandı. Cemal Enginyurt’un dahil olduğu finansal hareketliliğin özellikle 2025 yılında yoğunlaştığı görüldü; yalnızca bu dönemde 15 milyon TL çıkış, 9,9 milyon TL giriş ve 2,68 milyon TL nakit yatırma kaydı tutuldu.

Soruşturma dosyasında öne çıkan en yüksek hacimli işlemler doğrudan Cemal Enginyurt ile gerçekleşti. Kayıtlara göre Cemal Enginyurt’a yaklaşık 10,7 milyon TL aktarılırken, Cemal Enginyurt tarafından ise yaklaşık 8,2 milyon TL geri gönderildi. Böylece Cemal Enginyurt ile oğlu arasındaki karşılıklı para trafiğinin toplamı yaklaşık 18 milyon TL buldu.

Finansal incelemelerde Cemal Enginyurt’un yakın çevresindeki isimlerle olan ilişkileri de kayıtlara geçti. Cemal Enginyurt’un "Yol arkadaşım, danışmanım, kardeşim" dediği Serdar Şahin ile yaklaşık 521 bin TL, Cemal Enginyurt’un nikah şahitliğini yaptığı Ali Şenyurt ile yaklaşık 522 bin TL para transferi belirlendi. Muhammed Kürşad Şahin ile yürütülen 2,2 milyon TL’lik trafikte ise Şahin’in, Cemal Enginyurt’un Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner ziyaretlerinde yanında yer aldığı saptandı.

İncelemeler çerçevesinde Cemal Enginyurt’un ziyaret ettiği Ankara Ümitköy’deki RED-GYM spor salonu, Ordu Gülyalı’daki Astürk Akaryakıt, Elite Prodüksiyon ve ARN 06 Lojistik şirketlerindeki hızlı hisse devirleri dosyaya eklendi. BtcTurk üzerinden yapılan 118 bin TL'lik kripto işlemi ile TJK at sahibi Faki Arda Özlen arasındaki transferler de incelemeye dahil edildi.

Cemal Enginyurt ile bağlantılı varlıklarda Ankara Çankaya Platin Beytepe Konutları’nda %50 konut payı ve Ordu Gülyalı’daki akaryakıt istasyonunda %40 hisse bulunduğu tespit edildi. Başsavcılık, Cemal Enginyurt ve çevresinin tüm finansal işlemlerini incelemeyi sürdürüyor.