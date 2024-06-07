Halyomorpha Halys yani halk arasında bilinen adıyla Kahverengi Kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele çerçevesinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen Samuray Arıları (Trissolcus Japonicus) Trabzon'da belirlenen örnek bir fındık bahçesinde doğaya salındı.



Türk mühendislerinin çağa damga vurduğunu belirterek sözlerine başlayan Trabzon İl Tarım Müdürü İsa Kaplan, "Mukayese açısından söylüyorum ki İtalya'da 12 laboratuvar ve 8 enstitüde üretilebilen 120 bin samuray arısına karşılık bizim Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü'müz bir yılda 150 bin samuray arısını tek başına üretti. İlk salınımını 2023 yılında Artvin'de 26 bin adet olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ise Türkiye genelinde 150 bin, ilimizde ise 10 bin adet samuray arısı salınımını gerçekleştireceğiz. Kahverengi kokarca ile en önemli mücadele biyolojik mücadeledir. Kahverengi kokarca yumurta kümesi içerisine samuray arısının yumurtaları bırakılıp, çıkan liflerin kahverengi kokarcanın yavru larvaları ile beslenip kahverengi kokarcanın çıkışını engellemekte ve kahverengi kokarcanın ile mücadelede en önemli silah olmaktadır. Bölgemizde samuray arısı bıraktığımız yerlerde en az 1 hafta zirai mücadele yapmamamız samuray arısının adaptasyonunu ve neslini koruma açısından oldukça önemlidir. İnşallah memleketimizin bu beladan kurtulması için hayırlara vesile olur" dedi.



Kaplan'ın konuşmasının ardından getirilen 6 tüp ve 366 adet samuray arısı gösterilen örnek fındık bahçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya salındı.