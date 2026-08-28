UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın teknik direktörleri arasında Türk çalıştırıcılar dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Okan Buruk ve Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türk teknik direktörleri temsil edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. 8 Eylül'de başlayacak lig aşamasında takımlar, 8 farklı rakiple karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 27 Ocak 2027'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türk teknik direktörler 3 takımla sahne alacak

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 Türk teknik direktör görev yapacak. Fenerbahçe'nin başındaki İsmail Kartal, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, organizasyondaki Türk teknik adamlar olacak.

İspanyollar zirvede

36 takımdaki teknik direktörlerin milliyetleri incelendiğinde İspanyol çalıştırıcılar ilk sırada bulunuyor. İspanya'dan 6 teknik direktör, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında görev yapacak. Arsenal'de Mikel Arteta, Aston Villa'da Unai Emery, Como'da Cesc Fabregas, Liverpool'da Andoni Iraola, Paris Saint-Germain'de Luis Enrique ve Villarreal'de Inigo Perez, İspanyol teknik adamlar olarak organizasyonda yer alacak.

İspanyolları 5 teknik direktörle İtalyanlar takip ediyor. Lille'de Davide Ancelotti, Manchester City'de Enzo Maresca, Napoli'de Massimiliano Allegri, Porto'da Francesco Farioli ve Roma'da Gian Piero Gasperini, İtalya'yı temsil edecek.

Devler Ligi'nde bu sezon Türkiye'den 3, Almanya'dan 3, Arjantin, Hırvatistan, Norveç, Hollanda ve Portekiz'den ise 2'şer teknik direktör bulunuyor.

İngilizler 5 takımla, 1 teknik adamla

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere, 5 takımla en fazla temsil edilen ülkeler arasında bulunuyor. Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City ve Manchester United, İngiltere adına mücadele edecek. Buna karşın organizasyonda yalnızca bir İngiliz teknik direktör bulunuyor. Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, organizasyondaki tek İngiliz çalıştırıcı olarak dikkat çekiyor.

Afrikalı tek teknik direktör Yaya Toure

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Afrika kıtasından yalnızca bir teknik direktör bulunuyor. Fildişi Sahili vatandaşı Yaya Toure, Slovan Bratislava'nın başında organizasyonda görev yapacak. Futbolculuk döneminde Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Yaya Toure, teknik direktörlük kariyerinin ilk döneminde Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda takımının başında yer alacak.

Avrupa'nın farklı futbol ekolleri aynı sahnede

Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda farklı futbol ekollerinden teknik direktörler bir araya gelecek. İspanya ve İtalya gibi teknik direktör yetiştirme konusunda öne çıkan ülkelerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Portekiz ve Arjantin de birden fazla çalıştırıcıyla temsil edilecek.

Türkiye ise 3 teknik direktörle bu ülkelerin arasında yer alacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Shakhtar Donetsk'in başındaki Türk çalıştırıcılar, hem kulüpleri hem de Türk teknik direktörlüğü açısından Avrupa'nın en büyük sahnesinde mücadele edecek.

36 takım, 18 farklı milliyet

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 18 farklı ülkeden teknik direktör görev yapacak.

Teknik direktörlerin milliyet dağılımı şöyle:

İspanya: 6

İtalya: 5

Almanya: 3

Türkiye: 3

Arjantin: 2

Hırvatistan: 2

Norveç: 2

Hollanda: 2

Portekiz: 2

Sırbistan: 1

Belçika: 1

Romanya: 1

Avusturya: 1

İngiltere: 1

Şili: 1

Fildişi Sahili: 1

Litvanya: 1

Çekya: 1