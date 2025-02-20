Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord'un ardından bu akşam oynanan maçlarla Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV de Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi. Daha önce doğrudan son 16'ya kalan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa gibi takımlar da bu listede yer alıyordu.

Bugün oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde: