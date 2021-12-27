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SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesinde Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi.

SAKARYA 27.12.2021, 11:39
SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesinde Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi.

Arapça Öğrenci Topluluğu (Mülteka Lügati’d-dat) tarafından düzenlenen, etkinliğe Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şirin, Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş, fakülte hocaları ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı yaptı. Prof. Bostancı, konuşmasında Arapçanın Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimlerin dili olması hasebi ile İslam medeniyetinin dili olarak nitelendirilebileceğini ifade etti ve bundan dolayı Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İbn Haldun ve Şatıbi’nin İslami ilimler öğrenen talebelerin Arapçayı öğrenmesinin zaruri olduğu yönündeki görüşlerini aktaran Bostancı, günümüzde Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki gelişen ilmi ve ticari ilişkilerin de Arapçaya olan talebi arttırdığını belirtti. Arapça Günü Etkinliğini düzenleyen Arapça Öğrenci Topluluğu (Mülteka Lügati’d-dat) akademik danışmanı Öğr. Gör. Hülya Afacan’a, öğrenci başkanı Beyza Nur Burcu’ya ve topluluk üyelerine teşekkür eden Bostancı, Babanzade Ahmed Naim’in “Hiç şüphe yoktur ki Kur’an ve Hadis önümüzde Arapça olarak dururken kıyamete kadar bu dilin öğrenilmesinden vazgeçemeyeceğiz” sözü ile konuşmasını sonlandırdı.

Program, Arapça Öğrenci Topluluğu öğrencileri tarafından görme engelli bir öğrenciye destek vermek için hazırlanan “Tavşan Pufi’nin Rendesi” isimli Arapça Radyo Tiyatrosu ile başladı. Ardından önceki günlerde yarı finali gerçekleştirilen Arapça Metin Seslendirme Yarışmasının final etabı yapıldı. 11 öğrencinin yarıştığı finalde yarışmacılar Arap edebiyatçısı Ahmet Emin’in “İla Veledî” isimli eserinden birer bölümü seslendirdiler. Dr. Öğr. Üyesi Sihan Mohammed, Öğr. Gör. Dr. Seyfettin Haruni ve Öğr. Gör. Abdulmelik Yangın’dan oluşan jüri değerlendirmesini yaparken hazırlık sınıfı öğrencilerinden Emine Batman ve Nisanur Atabey, Arapça ve Türkçede ortak atasözlerinden örnekler verdi.

Ayrıca yine hazırlık sınıfı öğrencilerinden Zülal Sena Erden de Mahmut Derviş’in Kudüs isimli şiirini seslendirdi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda yarışmacılardan Yusuf Köysüren birinciliğe layık görülürken, Hüseyin Şanverdi ikinci, Musa Helvacı ise üçüncü olarak seçildi. Yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından program Arap mutfağının geleneksel lezzetlerinden falafel ikramı ile sona erdi.

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