Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Diyarbakır İlinden uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 111 milyon TL olan 176 kilogram Skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

