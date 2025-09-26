Sakarya'da Akyazı Karacasu’da 1. Etap çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi bölgeye 2 kilometrelik bisiklet yolu kazandırıyor. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra bisiklet yoluyla bölge yeni ve modern bir görünüme kavuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Akyazı Karacasu’nun altyapı ve üstyapısı yenilendi.

1. Etap çalışmaların tamamlandığı bölgede son olarak Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılıyor. Ayrıca yaya geçişleri için işlemler gerçekleştiriliyor. Çocukların, gençlerin ve ailelerin yürüyüş yapabileceği yeni bir sosyal alan oluştuğu bölgeye kazandırılacak bisiklet yolu ile Karacasu modern bir yüze kavuşacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemizin üst yapı işlemlerini tamamladığımız bölgede bisiklet yolu çalışmalarına Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ile başladık. Daha güzel bir Akyazı için çalışmalarıyla ilçemize destek veren Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” dedi.