Türkiye, takım yarışmalarına katılan 8 ülke arasında gösterdiği üstün performansla en yüksek puan olan 9,08’i alarak dünya şampiyonluğunu kazandı. Milli sporcular, sadece takım başarısıyla sınırlı kalmayıp, bireysel yarışmalarda da göz doldurdu. Türkiye Wushu Milli Takımı, toplamda 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz madalya ile toplam 44 madalya kazanarak turnuvanın en başarılı ülkesi oldu.

Başarılı sporcuların elde ettiği bu zafer, Türkiye’nin wushu ve kung-fu alanındaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Şampiyonluk, milli takımın disiplinli çalışmasının ve uzun süren hazırlık sürecinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.