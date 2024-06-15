Yerli turistin en gözde mekanı Bodrum olurken ardından Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka yerli turist istilasına uğradı. Bodrum'a 24 saate 500 bin turistin geldiği belirtildi. Muğla geneline ise 1 haftada yaklaşık 2,5 milyon kişi geldi.

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Bodrum'un tüm koyları vatandaşların akınına uğradı. Arefe günü Bodrum'a gelen vatandaşlar soluğu denizde aldı. Denize girip serinleyen, sahilde güneşlenen vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarmaya başladı. Muğla'nın diğer ilçelerinde de aynı şekilde sahillerde adım atacak yer kalmadığı öğrenildi.

4 milyon vatandaşımızı ağırlayacağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turistik tesislerimiz bayramı iple çekiyorlar. İki gün önce Bodrum'daydım, o gün bile trafik yoğunluğu fazlaydı. Bodrum'a yaklaşık bir milyon civarında turist gelir, Muğla geneline geçen yıl 3 milyon turist gelmişti bu bayram 4 milyon civarında olması bekleniyor. Biz de büyükşehir belediyesi olarak yoğunluğa göre önlemlerimizi aldık, tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Turistik yerlerde daha yoğun olmakla birlikte tüm bölgelerimizde MUSKİ ve diğer tüm birimlerimiz hazır” dedi.

Yaz sezonunda artan ve özellikle bayramda yüksek oranda artacak olan popülasyon sonrasında yerel halkın su durumu konusunda tedirgin olduğunun farkında olduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Su konusunda önlemlerimizi aldık. Bodrum için Güvercinlik arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 20 arttırarak Bodrum'un şartlarını biraz daha iyileştirdik. Normal nüfusa göre şuan yeterli durumda fakat yoğun artışta yer yer yetersizlik oluşabilir. Bu durum karşısında da önlemlerimizi aldık, herhangi bir durumda anında müdahale için tüm ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Turistik bölgelere takviye yaparak bu dönemi sorunsuz şekilde geçirmek için çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimiz 24 saat açık, vatandaşlar su veya başka bir konuda da bize her an ulaşabilir. Bizler her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan da önemli konularda ekiplerimize destek olmalarını talep ediyoruz. Umarım hep birlikte sorunsuz bir bayram dönemi geçiririz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyor, kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yaklaşık 1 milyon turisttin Bodrum'a geleceğini ifade ederek “Kurban Bayramı tatilin, özellikle okullarından kapatılmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısı günlük 50 bin üzerine çıktı. Buda Bodrum'un nüfusunun 900 bin üzerine çıktığıdır. Kurban bayramı boyunca ve sonrasında 1 milyonu aşan bir nüfusu hizmet vereceğiz. Bodrum Belediyesi olarak destek hizmetleri, Zabıta ekiplerimiz ve temizlik işleri müdürlüğümüzle birlikte 24 saat esas alarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürütüyoruz. Bölgemizde azalan yağışlarla beraber artan bir su krizi meydana geldi. Şu anki kaynaklarımız 320 bin kişiye yetecek durumdayken şu anda milyonu aşan nüfusla suyumuz yetersiz bir duruma gelmiştir. Muğla Büyükşehir Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte su sorununun çözülmesi için gereken bütün adımları atıyoruz. Bayram süreci boyunca Bodrum Belediyesi olarak evlerin depolarına ücretsiz su temininde bulunacağız.