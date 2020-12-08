Yeni COVID-19 tedbirleri, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasını beraberinde getirdi. İç hava kalitesi de, zamanımızın büyük bölümünü evde geçirdiğimiz bu süreçte üzerinde durulması gereken konuların başında geliyor. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, evde iç hava kalitesini yüksek tutmak için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları verdi.

Evimizi hangi aralıklarla havalandırmalıyız?

İlk olarak evlerde iç hava kalitesi ve hastalıklı bina sendromuna değinen Atasoy, “Hastalıklı bina sendromu tanımını, tasarım hatası veya havalandırma eksikliği bulunan, hastalığın daha hızlı yayılmasına etki eden bina tipleri için kullanıyoruz. Bu sendrom göz, burun ve boğazda kızarıklık, zihinsel yorgunluk, uykusuzluk, solunum enfeksiyonu, artan şekilde öksürme, ses kısılması gibi semptomlara neden oluyor. Bu noktada, insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden iç hava kalitesi büyük önem taşıyor. Güvenliğimiz açısından, 5 kişinin bulunduğu odayı ortalama 59 dakikada bir havalandırmamız gerekiyor. Tabi, bunu yaparken odadaki pencere sayısını da göz önünde bulundurmalıyız.” dedi.

Evlerde bağıl nem oranının da yüzde 50 seviyesinde tutulması gerektiğinin altını çizen Atasoy, “Yıllık bakım, filtre temizliği ve kapalı mekan havalandırmasıyla klimalarımızı kullanabiliriz. Evimizin iç hava kalitesini arttırmak için öncelikle kirliliğe sebep olan unsurları ölçümlemek gerekiyor. Ölçülmesi gereken parametreler cihaz bazında değişmekle birlikte temel olarak; uçucu organik bileşenler, CO2, alerjen partiküller, sıcaklık, nem oranı ve kirletici partiküller olarak sıralanıyor. Bu bilgiler çerçevesinde havalandırma işlemi bazen basit bir şekilde pencereyi açarak da yapılabilir ancak alerjen partiküller, polenler, kötü kokulara yol açan maddeler çoğu zaman bir filtreleme ile yok edilebilirler.” dedi.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN