Münih’e yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 17 bin nüfuslu Penzberg şehri, Almanya genelinde örnek teşkil edecek toplumsal bir iş birliğine ev sahipliği yapıyor. 1960’lı yıllardan bu yana yalnızca Katolik ve Protestan kiliselerin ayin saatlerine yer verilen resmi şehir giriş tabelalarına, ilk kez Cuma namazı saati eklendi.

Teklif Üsküplü İmam Bünyamin İdris'ten Geldi

Yaklaşık 800 Müslümanın yaşadığı kentteki bu tarihi değişim, dini cemaatler ve belediyenin ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda gündeme geldi.

Almanya’da dinler arası diyalog çalışmaları ve uyum projeleriyle ülkenin en saygın din adamları arasında gösterilen Üsküp doğumlu İmam Bünyamin İdris’in mevcut tabelaların yenilenmesi sürecinde sunduğu öneri; Belediye Başkanı Thomas Kopf ile Katolik ve Protestan din adamları tarafından tam destek gördü.

Maliyeti üç semavi dinin temsilcileri tarafından ortaklaşa karşılanan yeni tabelaların ilki şehir girişine monte edildi. Kısa süre içinde diğer kent girişlerindeki tabelaların da yenileneceği bildirildi. Tabelanın montajını Belediye Başkanı Thomas Kopf, Papaz Bernhard Holz ve İmam Bünyamin İdris birlikte gerçekleştirdi.

Camii İmamı Bünyamin İdris / Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu

"Karşılıklı Saygı ve Eşitliğin Görünür Sembolü"

Uygulamanın Almanya'da bilinen ilk resmi örnek olduğunu vurgulayan İmam Bünyamin İdris, bu adımın sadece teknik bir bilgilendirme olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tabelalar; dini topluluklar arasındaki karşılıklı saygının, eşitliğin ve yıllardır Penzberg’de sürdürülen birlikte yaşama kültürünün somut bir sembolüdür. Görünürlük önyargıları kırar, temas kurmak ise ayrışmanın önüne geçer."

1995 yılından bu yana Penzberg İslam Cemaati'nin imamlığını yürüten İdris, cami faaliyetlerinin tamamen şeffaf yürütüldüğünü ve Cuma hutbelerinin Almanca okunduğunu belirterek kapılarının gayrimüslimler dahil herkese açık olduğunu ifade etti.

Çalışanlar İçin Sabit Saat Uygulaması

Tabelada Cuma namazı vakti, mevsimsel gün doğumu ve batımı farklarına rağmen çalışan cemaatin mesai saatleri göz önünde bulundurularak sabitlendi. Buna göre tabelada Cuma namazı vakti yaz aylarında 12.30, kış aylarında ise 13.30 olarak yer alıyor. Bu sabit saat uygulamasının Almanya’daki birçok camide sadece Cuma namazlarına özel olarak yürütüldüğü biliniyor.

Şehirde Olumlu Hava, Sosyal Medyada Farklı Reaksiyonlar

Kent sakinleri ve yerel halk projeyi büyük ölçüde "birlikte yaşamanın doğal bir sonucu" olarak karşılayıp desteklerken; İdris, sosyal medyada olumlu yorumların yanı sıra islamofobik paylaşımların da yapıldığına dikkat çekti. Bünyamin İdris, sosyal medyadaki bu olumsuz tepkilerin şehrin gerçekteki huzurlu ve bütünleştirici atmosferini yansıtmadığını dile getirdi.