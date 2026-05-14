Kazakistan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla Türkistan'da düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak. Zirvede ayrıca Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları da yer alacak.

Zirve kapsamında yapılacak Devlet Başkanları Konseyi oturumu öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı da gerçekleştirilecek. Zirvenin, Türk devletleri arasındaki birlik, dayanışma ve sonuç odaklı iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

TDT Sekreteryasından yapılan yazılı açıklamada, zirvenin Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenmesinin, Türk halklarının ortak tarihi mirası ile dinamik ve dijital olarak güçlendirilmiş bir gelecek inşa etme yönündeki müşterek vizyonu arasındaki güçlü bağı simgelediği belirtildi.