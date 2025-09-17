Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, listeye yeni ürünlerin eklendiğini ve vatandaşların ilaç erişiminin kolaylaştırıldığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dâhil edildiğini belirtti. Bu ürünlerden 51’inin yerli üretim olduğunu ifade eden Memişoğlu, listede özellikle kan ve kan yapıcı organ ilaçları, KOAH ve diyabet ilaçları, alerji aşıları ve antibiyotikler ile biyobenzer göz içi uygulanan ilaçların yer aldığını vurguladı.

Yeni düzenleme ile birlikte analjezik, antiinflamatuvar, sindirim sistemi, antiparaziter, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitaminler ile antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilaçları, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve diğer beşeri tıbbi ürünler de geri ödeme kapsamına alındı.