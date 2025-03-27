28 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı ve okulların ara tatiliyle birlikte 30 Mart’tan itibaren yaz sezonu tarifesinin başlayacak olması dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş sayıları ve yolcu trafiğinde yüzde 8’lik artış bekleniyor. 28 Mart - 6 Nisan aralığında tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu gerçekleşmesi beklenirken yolcu trafiği pastasında 550 bin iç hat ve 690 bin dış hat misafir öngörülüyor.

İSG Yönetimi’nden yapılan açıklamaya göre, misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla yaklaşan tatil döneminde, beklenen yolcu yoğunluğu dikkate alınarak kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlem hayata geçirildi.

Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla birlikte yoğun dönemde daha fazla sayıda personel görevlendirilirken terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonunun rahatlatılması planlanıyor. Yapılan tüm hazırlıkların ve önlemlerin hayata geçirilmesiyle misafirlerin rahat ve kolay bir seyahat deneyimi yaşaması için üstün bir çaba sarf ediliyor.

Dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde, pasaport kontrol noktaları ve e-pasaport banko alanlarında 2023’te başlatılan kapasite artırma çalışmaları yeni projelerle 2025 yılında da son hızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında uluslararası seyahat eden misafirlerin konforunu artırmak ve yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla gelen ve giden pasaport kontrol noktaları sayısı artırılarak en son yapılan 18 adet ilaveyle birlikte terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34’e ulaştı.

Yolcu akışını hızlandıran projeler hayata geçirildi

31 Ekim 2009 yılında açılan ve 15 yıldır hizmet veren T2 terminal binasında 41,5 milyon yolcu ağırlayarak 2024 yılını bir rekorla tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yıllar içinde hızla artan yolcu yoğunluğuna cevap verebilmek amacıyla genişleme ve iyileştirme projeleri aralıksız sürüyor.

Pandemi sonrası artan uçuş ve yolcu sayısından dünya turizminin göz bebeği İstanbul da hak ettiği payı aldı ve Sabiha Gökçen, 2023 yılı performansına göre yolcu trafiğinde Avrupa’da ilk 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI EUROPE, Ocak 2025 Hava Trafik Raporu’na göre, ISG Avrupa’da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında yolcu trafiği bakımından Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle havalimanlarını geçerek 8. olurken, 2024 yılının aynı dönem performansına göre 1. oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönem performansına göre yolcu trafiği %16.2 büyüme gösterirken, uçuş sayılarında ise %13.3’lük artış kaydedildi.

Yaşanan bu olağanüstü talep ve yolcu trafiğindeki artışa karşılık havalimanı terminal işletmecisi ISG, pandemi sonrası en önemli gündem maddesini terminalde yolcu akışını hızlandıracak projeler olarak belirledi ve 2024 yılında 35 milyon avro yatırımla 24 adet proje/yenileme çalışması gerçekleştirdi.

15 yıldır hizmet veren mevcut T2 terminal binasında ihtiyaç duyulan alanlardaki iyileştirme çalışmaları 2025'te de devam ederken terminal tesislerinde tuvalet, dinlenme, alışveriş ve bekleme alanlarındaki yenileme ve optimizasyon çalışmaları sürüyor. 2025 yılında ilave olarak 8 adet WC renovasyon projesinin tamamlanması bekleniyor.

2024 yılında Bagaj Sistemi Revizyonu (BHS/Şut Altı) projesi kapsamında yaklaşık 12 milyon avro yatırımla bagaj geçiş süresi hızlandırılırken 2025 yılı içerisinde yine artan yolcu kapasitesine paralel olarak BHS kapasitesi artırma çalışmaları devam ediyor. Terminalde yolcu işlem süresini ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak adına daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarına 22 adet ilave edilerek terminal genelinde toplam X-Ray sayısı 110'a çıkarıldı. Gelen kat alanında bekleme ve işlem alanları genişletilerek 2 adet pasaport kabini eklendi. Ayrıca e-gate alanları başka bir alana kaydırılarak mevcuttaki 8 adet e-pasaport banko sayısı 11 ilave ile toplam 19’a çıkartıldı.

Holistik otopark projesi kapsamında yaklaşık 7 milyon avro yatırımla mevcut otopark kapasitesinin yüzde 23 artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda hayata geçirilecek olan yeni yatırım projesi kapsamında T1 terminal önündeki açık otopark alanında şehirlerarası yolcu otobüsleri için duraklar yapılarak mevcut terminalin giden katı önündeki yolcu yoğunluğunun da azaltılması planlanıyor.

Ücretsiz sınırsız İnternet

Havalimanındaki teknoloji olanaklarının yaygınlaştırılması ve konukların konforlu zaman geçirmesini sağlamak amacıyla 2025 Mart ayı itibarıyla terminal genelinde Wi-Fi hizmetindeki süre sınırı tamamen kaldırarak ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi devreye alındı.

Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesini artırmaya yönelik 300’lü-500’lü Gate bölgesi ve tüm körüklerde VRF- ilave soğutma sistemi tesisatıyla donatıldı.

Terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kapsamında yolcuların konforunu artırmaya yönelik ücretsiz içme suyu için su sebili hizmeti ise kısa süre içinde hayata geçirilecek.

Bu çalışmalara ilaveten şu anda kullanılmayan eski terminal binasının (T1 Terminal) tüm unsurlarıyla güçlendirilip yenilenerek T1 ve T2 terminalleri arasında yapılacak yolcu geçiş köprüsü ile birbirine bağlanması çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Dış hat uydu terminali olarak hizmete alınacak olan bu bölümle 8 adet ek boarding (biniş) kapısının dış hat misafirlerine rahatlık ve konfor sağlaması planlanıyor.

İstanbul ve çevresindeki merkezlere yakınlığıyla “Şehrin Havalimanı” olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul ve çevresine 52 ülkede 38 iç hat ve 104 dış hat olmak üzere toplamda 142 destinasyona uçuş imkânı sunuyor.