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Rus turistlerin gözdesi Samsun
Samsun, Rus turistlerin gözdesi haline geldi. 973’ü Rus turist olmak üzere toplam 1404 kişiyi taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, Samsun Limanı’na demirledi.
21.06.2024 - 09:04
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