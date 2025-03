NOW TV, 12 Şubat 2024'te FOX TV'nin isim hakkının sona ermesinin ardından kendi yayın hayatına NOW TV adıyla başlamıştı. Ancak, İstanbul'da faaliyet gösteren başka bir kanalın benzer isimle başvuru yapmasının ardından, RTÜK isim değişikliği talebinde bulundu. Şu an RTÜK’ün belirlediği sürenin son günleri yaşanırken, gözler NOW TV'de.

RTÜK Lisansı İptal Edebilir

RTÜK üyesi Tuncay Keser, NOW TV'nin isim değişikliği ve yeni logo belgelerinin eksiksiz olarak sunulmaması durumunda kanalın lisansının iptal edilebileceğini belirtmişti. Şu anda yaşanan gelişmelerin ışığında, kanalın geleceği ile ilgili karar, RTÜK'ün bu konudaki adımlarına bağlı olacak.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

NOW TV, kanal isminin 2001 yılında tescil ettirdiği markası olan "Huzur Radyo TV"ye ait olduğunu savunarak, konuyu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı alırken, RTÜK bu karara itiraz etti. Dava süreci halen devam ediyor ve mahkemeden çıkacak sonuç, kanalın ilerleyen dönemdeki faaliyetlerini belirleyecek.