RTÜK’ün yaptığı açıklamaya göre, internet üzerinden yayın yapan platformların lisans alma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Altaylı’nın kanalının, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği bildirildi.

Kurul, Altaylı’nın kanalının yayınlarını sürdürebilmesi için en geç 72 saat içinde isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) için başvuru yapması, dilekçeyle birlikte taahhütname sunması ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi gerektiğini belirtti. Lisans süreci tamamlanmasa dahi bu şartlar sağlanırsa geçici olarak yayına devam izni verilecek. Ancak süre sonunda lisans alınmazsa ek üç aylık bir süre için yine ücretin peşin yatırılması gerekecek.

RTÜK, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 6112 sayılı Kanun’un 29/A maddesi gereği Sulh Ceza Hâkimliği’nden içerik çıkarma ve/veya erişim engeli kararı talep edileceğini ve ayrıca 33. madde kapsamında idari işlem başlatılacağını bildirdi.

Açıklama, RTÜK’ün 27 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan 2 No’lu karar doğrultusunda kamuoyuna duyuruldu.

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayınladığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Altaylı’nın tutuklanması ve ardından YouTube kanalına yönelik RTÜK müdahalesi, kamuoyunda ifade özgürlüğü ve dijital yayıncılık alanındaki yasal çerçeveye dair tartışmaları da beraberinde getirdi.