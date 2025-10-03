TELE1’e iki ayrı ceza

RTÜK, TELE1’de yayınlanan Türkiye’nin Yönü programında ekrana gelen “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” altyazısını, “eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde” bularak kanala para cezası verdi.

Ayrıca 4 Soru 4 Yanıt programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın “Alevilerin haini çoktur” sözleri de kurul tarafından “toplumda ayrımcılık ve infial yaratabilecek nitelikte” değerlendirildi. Bu nedenle TELE1 ikinci kez cezaya çarptırıldı.

Sözcü TV’ye ‘darbe’ yorumu cezası

Sözcü TV’de yayınlanan Sözün Aslı programında CHP’li milletvekillerinin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını “darbe girişimi” olarak nitelendirmesi, RTÜK tarafından “eleştiri sınırlarını aşan” bir yorum olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin bu çerçevede ilişkilendirilmesi nedeniyle kanala para cezası kesildi.

Halk TV’ye Bahçeli yorumu yaptırımı

Halk TV’de yayınlanan Açıkça programında yorumcu Murat Kubilay’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler “itibarsızlaştırıcı” bulunarak kanal hakkında yaptırım kararı alındı.

Meltem TV’ye petrol hattı iddiaları nedeniyle ceza

Meltem TV’de ekranlara gelen Eylül Han ile Gündem Özel programında, CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı’na ilişkin iddialarının “kesin bilgi gibi” yansıtıldığı belirtildi. RTÜK, bu yayınların tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek kanala ceza uyguladı.

Sun TV yayın yasağını ihlal etti

Sun TV’de yayınlanan İçel Gündemi programında, İzmir’deki bir saldırıya ilişkin yürürlükteki yayın yasağının ihlal edildiği tespit edildi. RTÜK, bu yayını “hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkelerine aykırı” buldu ve para cezası verilmesine hükmetti.