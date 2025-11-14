31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olan bu görev ataması, yayıncılık sektöründe cinsiyet eşitliği açısından da önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Başkan Vekili olarak göreve başlayan Deniz Güçer, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni Üyeler Görevlerine Başladı

Aynı toplantıda RTÜK Üyesi olarak seçilen Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de görevlerine başladı. Uzun yıllar kamuda görev yapan Orhan Özdemir, daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve kurumsal çalışmalara önemli katkılar sağlamıştı. Fatma Çeliker ise RTÜK’te 25 yıl boyunca çeşitli idari görevlerde bulunmuş, üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni üyelerin, yayıncı kuruluşlarla iş birliğini güçlendirerek toplumsal duyarlılığı esas alan projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

RTÜK’te Bir İlk: İki Kadın Üye

Yeni Başkan Vekili Deniz Güçer ve Üye Fatma Çeliker’in göreve başlamasıyla birlikte, RTÜK tarihinde ilk kez Üst Kurulda iki kadın üye görev yapmış oldu. 2021 yılında RTÜK Üyesi olarak seçilen Deniz Güçer, Üst Kuruldaki tek kadın üyeydi; Çeliker’in seçimiyle bu sayı ikiye yükseldi.

RTÜK Başkanı Daniş’ten Yenilikçi Mesaj

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni Başkan Vekili ve üyeleri tebrik ederek, “Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak” dedi. Daniş, RTÜK’ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurguladı.