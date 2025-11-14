Ziyaret programı çerçevesinde Özel, Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Program kapsamında Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Ayrıca Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edecek olan Özel, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ile sona erecek. CHP liderinin KKTC ziyareti, iki toplum arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.