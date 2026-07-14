Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Program, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmayla başladı. Programa Kurul Üyeleri Orhan Özdemir, Necdet İpekyüz, Ahmet Can Buğday, İlhan Taşcı RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Kurul personeli katıldı.

'15 Temmuz; şanlı bir direnişin adıdır'

Programda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, 15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin engellendiği bir tarih olmadığını, milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, 'Kıymetli mesai arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün, Türkiye'nin en uzun ve en karanlık gecesinin ardından gelen o büyük aydınlığın, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz; yalnızca hain bir darbe girişiminin engellendiği tarih değildir. 15 Temmuz; milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı şanlı bir direnişin adıdır' dedi.

'İrade bizim, zafer bizim'

Daniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bu yıl belirlediği 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasına dikkat çekerek, 'Bu ifade yalnızca bir slogan değil; 15 Temmuz gecesinin ruhunu özetleyen tarihi bir hakikattir. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi o gece de iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmemiştir. Bu duruş, tesadüfi değildir. Malazgirt'te vatanı yurt yapan, 'Çanakkale Geçilmez' dedirten ve İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran irade neyse; 15 Temmuz gecesi de sokaklara, meydanlara ve havaalanlarına akarak aynı kararlılığı gösteren irade odur' cümlelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde medyanın üstlendiği tarihi rol

15 Temmuz gecesinde medyanın üstlendiği role de değinen Daniş, darbecilerin yalnızca milli iradeyi değil, iletişim cephesini de hedef aldığını belirterek '15 Temmuz gecesi darbeci hainler, milli iradeyi cebirle; iletişim cephesini ise dezenformasyonla teslim almaya çalıştı. TRT stüdyolarına, Türksat kampüsüne ve medya kuruluşlarımıza yapılan saldırılar bunun en somut kanıtıdır. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki; hakikatin sustuğu yerde irade zayıflar, iradenin zayıfladığı yerde ise demokrasi nefessiz kalır. İşte tam da bu nedenle, doğru bilgi ile dezenformasyon arasındaki mücadele, demokrasi ile darbe arasındaki mücadelenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarından milletimize yaptığı tarihi irade çağrısı, bu iletişim cephesinin kırılma noktası olmuştur. Teknolojinin en mütevazı imkanı, tarihin en büyük meydan okumasına dönüşmüş; milletimiz o çağrıyla meydanları doldurmuştur. O gece yayıncı kuruluşlarımız, silahların gölgesinde büyük bir sorumluluk örneği gösterdi. Milletimizin haber alma hakkını koruyan yayınlar, karanlık girişimlerin başarısız olmasında hayati bir rol oynadı. O gece ekranlar yalnızca görüntü taşımadı; milletin cesaretini, sesini ve iradesini taşıdı. Bu yüzden yayıncılık sadece teknik bir faaliyet değil, toplumsal hafızayı koruyan stratejik bir sorumluluktur. Bu nedenle doğru bilgi, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası; hakikat ise en güçlü savunma hattımızdır' değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü medya, güçlü toplumun temelidir

Daniş, güçlü medyanın güçlü toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, yayıncılığın hakikatin yanında duran, milli ve manevi değerleri yaşatan, aileyi güçlendiren ve çocukları zararlı içeriklerden koruyan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirterek, 'Bugün iletişim egemenliği, en az sınır güvenliği kadar önemlidir. Bilgi bağımsızlığı, milli bağımsızlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bizler de bu bilinçle hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü medya, güçlü toplumun; güçlü toplum da güçlü devletin temelidir. Yayıncılık; hakikatin yanında duran, milli ve manevi değerlerimizi yaşatan, aileyi güçlendiren, çocuklarımızı zararlı içeriklerden koruyan ve toplumsal birliğimizi pekiştiren bir anlayışla yürütülmelidir' şeklinde konuştu.

Şehitler rahmetle anıldı

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve hakikat uğrunda hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve minnetle anan Daniş, kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, 'Rabbim milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birliğimizi daim, devletimizi kaim, demokrasimizi güçlü eylesin' ifadelerini kullandı.

Program, sergi gezimi sonrası gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelinen kahvaltı programıyla sona erdi.