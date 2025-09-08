Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden, şiddeti teşvik eden ve halkı sokağa çağıran içeriklerin hiçbir şekilde yayınlanmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Şahin, “Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri ve kamu görevlilerini hedef gösteren yayınlar açıkça mevzuat ihlali kapsamına girmektedir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır” dedi.

Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasının toplumda paniğe yol açtığını belirten Şahin, yayıncıların etik kurallara uyması ve haber ile yorum arasındaki çizgiyi korumasının yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

RTÜK Başkanı, kamu barışını ve güvenliğini tehlikeye atan yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyeceğini, bu tür yayın yapan kuruluşlara idari para cezasından lisans iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacağını hatırlattı.