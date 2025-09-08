Kurulun açıklamasına göre, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere yem almayı zorunlu kıldığı, ödemeleri üretici aleyhine geciktirdiği ve yemleri piyasa fiyatının üzerinde sattığı tespit edildi. Bu uygulamaların rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesi için soruşturma süreci başlatıldı.

Balıkesir’den soruşturmaya dahil edilen firmalar şunlar:

Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Biçenler Süt Tarım ve Hayv. Ürün. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Teksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yörsan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kurul, üreticilerin yem alımına zorlanamayacağını, sözleşmelerde vade, taban fiyat, prim ve gönüllülük esaslarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu kurallara aykırı hareket eden firmalara idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınan kararların firmaların kesin olarak kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediğini vurguladı.