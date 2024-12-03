Al Nassr’daki takım arkadaşı Waleed Abdullah’ın aktardığı bir olay, Ronaldo’nun bu hassasiyetini ortaya koyuyor. Abdullah, bir antrenman sırasında ezan okunmaya başladığında, Ronaldo’nun çalışmayı durdurup ezan bitene kadar beklediğini anlattı. Ezanın sona ermesinin ardından antrenmana devam eden Ronaldo’nun bu davranışı, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.

Namaz Rekatlarını Öğreniyor

Waleed Abdullah, Ronaldo’nun İslamiyet’e olan ilgisinin sadece bu tür saygı duruşlarıyla sınırlı olmadığını, ünlü futbolcunun İslam dini hakkında daha fazla bilgi edinmek için çaba gösterdiğini ifade etti. Abdullah, Ronaldo’nun namaz rekatlarını öğrenmeye başladığını ve İslamiyet’i anlamaya yönelik adımlar attığını söyledi.

Müslüman Hayranlarından Büyük Destek

Ronaldo’nun İslamiyet’e duyduğu bu ilgi, özellikle Müslüman hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Ezana gösterdiği saygı ve İslam kültürüne olan yakınlığı, onun yalnızca bir futbol efsanesi değil, aynı zamanda evrensel değerlere saygılı bir birey olduğunu da kanıtlıyor.

Ronaldo’nun bu tutumu, farklı inançlara sahip insanların birlikte uyum içinde yaşayabileceğinin güzel bir örneği olarak görülüyor. Müslüman bir ülkede kariyerine devam eden Ronaldo’nun, bu samimi yaklaşımıyla hem futbolseverlerin hem de İslam dünyasının gönlünde ayrı bir yer edindiği kesin.

Portekizli yıldız, saha içindeki başarılarının yanı sıra, kültürel ve dini hassasiyetlere olan saygısıyla da global bir rol model olmaya devam ediyor.