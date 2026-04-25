İddiaya göre bekar olması nedeniyle ev sahiplerinden ev kiralayamadığını belirten Yıldız, bu nedenle yaklaşık üç haftadır dönüştürdüğü araçta barınıyor. Günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığını ifade eden Yıldız, temel ihtiyaçlarını ise farklı yöntemlerle karşılıyor.

Lavabo ve tuvalet ihtiyacını çarşıdaki umumi alanlarda giderdiğini söyleyen Yıldız, banyo ihtiyacı için ise hamama gitmeyi planladığını dile getirdi.

Kendi imkânlarıyla hazırladığı aracı yalnızca barınma amacıyla kullandığını belirten Murat Yıldız, “Bu aracı kendim yaptım. İçinde sadece yatıp kalkıyorum. Başka bir imkânı yok ama dışarıda kalmaktansa burada kalıyorum” dedi.

Yıldız’ın yaşam mücadelesi ve aracının dönüşümü, ilçede görenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.