Türkiye’nin önde gelen gıda ve perakende devlerinden Altınmarka Grubu ve Kahve Dünyası’nın kurucusu Birol Altınkılıç, 66. yaş gününü kutlamak üzere gittiği Monte Carlo’dan Türkiye’ye dönüş yolunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ailesiyle birlikte geçirdiği doğum gününün ardından havalimanına giderken fenalaşan Altınkılıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mısır Çarşısı’ndan Dünya Devliğine

İş hayatına 1950'li yıllarda babasının Mısır Çarşısı’ndaki kakao ve kahve dükkanında adım atan Altınkılıç, ticaretin inceliklerini küçük yaşlarda öğrendi. 1992 yılında kakao ve kahve ithalatı amacıyla Altınmarka’yı kuran girişimci, kısa sürede üretici kimliğiyle öne çıktı. İstanbul’da faaliyete geçirdiği yüksek teknolojili tesislerle Altınmarka’yı Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 6’ncı büyük endüstriyel kakao üreticisi konumuna taşıdı. Şirket, bugün Türkiye iç pazarının yaklaşık yüzde 90’ına hammadde sağlarken 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Perakendede Yerli Dev: Kahve Dünyası

Üretimdeki başarısını perakende sektörüne taşımak isteyen Altınkılıç, 2004 yılında Eminönü’nde ilk Kahve Dünyası mağazasını açtı. Geleneksel Türk kahvesi kültürünü modern mağazacılık konseptiyle buluşturan marka; kahve, çikolata, unlu mamul ve dondurmayı aynı çatı altında sunarak yurt içi ve yurt dışında 200’ü aşkın şubeye ulaştı. Grup bünyesinde ayrıca Detay Çikolata, Detay Kahve, Baylan ve Alcao gibi markalar da yer alıyor.

Forbes Türkiye’nin yayımladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde de yer alan ve 2012 yılında Avrupa şekerleme sektörünün prestijli Candy Kettle Ödülü’ne layık görülen Birol Altınkılıç, ham maddeden mağazacılığa uzanan dikey entegrasyon modelinin Türkiye’deki en başarılı örneklerinden birini oluşturdu. Son yıllarda yönetimi çocukları Kaan Altınkılıç ve Dilara Altınkılıç Kutmangil ile paylaşan iş insanının vefatı, Türk iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.