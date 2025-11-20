Gerçek Dev Bardak Sosyal Medyayı Salladı

İstanbul’da yaşayan Yusuf Albayrak ve Furkan Balkan, arkadaşlarının talebi üzerine dev bir çay bardağıyla video çekmek için Rize’ye gitti. Çay bahçesinde hazırladıkları senaryo doğrultusunda çekimlerini gerçekleştiren ikili, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede viral olurken, izleyiciler bardağın gerçek olup olmadığını sorguladı.

Albayrak, “Bazı izleyiciler görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu düşündü. Oysa bardak tamamen gerçek ve yaklaşık 60 litre çay alıyor. Çekimler için ciddi emek verdik” dedi.

Senaryo ve Çekimler Özenle Hazırlandı

Furkan Balkan ise video çekim sürecini şu sözlerle anlattı:

“Yusuf beni aradı ve arkadaşının dev bardakla ilgili bir video yapmak istediğini söyledi. İki gün içinde Rize’ye gidip çay bahçesinde çekimlerimizi yaptık. Senaryoyu ben hazırladım ve bardağı çayla doldurarak farklı açılardan çekim yaptık. İnsanlar videoyu çok beğendi ve izlenme sayısı şimdiden 3 milyona yaklaştı.”

İzleyiciler Dev Bardağı Merak Ediyor

Videoda yer alan dev bardağın sahibi, Yusuf’un arkadaşı Davut. Kendisine hediye edilen bardağı görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Davut, ekip ile iletişime geçerek videonun çekilmesini istedi. İzleyiciler videonun devamını merak ederken, ekip ilerleyen dönemde “Part 2” videosunu hem İstanbul’da hem de Rize’de çekmeyi planlıyor.