Birinci dilimde yapılan 110 milyon liralık ödeme ile birlikte üreticilere toplam 871 milyon lira dağıtılmış olacak. Marmarabirlik, kampanya süresince bugüne kadar 2 milyar 300 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 23 bin ton ürün alımının yapıldığı kampanya döneminde ödemeler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, 1 Kasım-14 Kasım 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sini 21 Kasım Cuma günü ödeyecek. Gerçekleştirilecek bu ikinci dilim ödeme ile üreticilere toplam 871 milyon lira ödenmiş olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık’ta yapılacak."

Marmarabirlik’in düzenli ve zamanında yaptığı ödemeler, üreticilerin üretim güvenliğini artırırken, sektördeki güvenilirliğini de pekiştiriyor.