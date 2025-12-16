Aynı dönemde gelen, giden ve transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 2 milyon 97 bin 363 olarak kayıtlara geçti. Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, bu yükselişin süreceğine dikkat çekerek, “Kruvaziyer turizminde 2026’da yeni rekorlar bekliyoruz” dedi.

Türkiye kruvaziyer turizmi, 2025 yılında ekonomik göstergeler açısından güçlü bir tablo ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü – Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Ocak–Kasım döneminde Türkiye limanlarına 1.347 kruvaziyer gemisi yanaştı. Aynı dönemde gelen, giden ve transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 2 milyon 97 bin 363 olarak kaydedildi. Veriler, kruvaziyer turizminin yalnızca turizm değil; ticaret, hizmet, istihdam ve şehir ekonomileri açısından da stratejik bir büyüme alanı hâline geldiğini ortaya koydu.

Transit Yolcu Trafiği Dikkat Çekti

2025 yılı verilerinde transit yolcu sayısının toplam yolcu trafiği içindeki yüksek payı dikkat çekerken, bu durum Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattında önemli bir kruvaziyer merkezi konumunu güçlendirdi. Artan transit trafiğin Türkiye limanlarının küresel kruvaziyer rotalarında daha fazla tercih edildiğini gösterdiğini belirten Ahmet Yazıcı, “Bugün 2 milyon yolcuyu konuşuyoruz ama asıl önemli olan, bu yolcuların Türkiye’ye bıraktığı ekonomik izdir. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de artık sadece uğranılan bir liman değil; planlanan, tercih edilen ve merkez ülke konumuna yükselen bir destinasyondur.” Dedi.

Kruvaziyer Turizmi Ekonomik Çarpan Etkisi Yaratıyor

Kruvaziyer turizmi artık sadece tatil değil, doğrudan döviz üreten bir ekonomik enstrüman haline geldiğine dikkat çeken Yazıcı, “2025 yılının ilk 11 ayına ait veriler, kruvaziyer turizminin Türkiye ekonomisi açısından ne kadar stratejik bir alan hâline geldiğini net biçimde gösteriyor. Kruvaziyer yolcusu; konaklamadan yeme-içmeye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok sektörde doğrudan ve dolaylı bir ekonomik çarpan etkisi yaratıyor. Bu tablo, Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yeniden güçlü bir merkez olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.” İfadelerini kullandı.

Yılbaşı Döneminde Kruvaziyer Turlarına İlgi Arttı

2025 verileri, kruvaziyer turizminin sezon dışına da yayıldığını gösterdi. Yılbaşı ve kış dönemine yönelik kruvaziyer turlarına olan ilginin arttığı, alternatif tatil arayan yerli ve yabancı turistlerin deniz yolculuğunu tercih ettiği gözlemlendi. Bu gelişme, kruvaziyer turizminin 12 aya yayılması hedefi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

2026 İçin Yeni Rekorlar Gündemde

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Ahmet Yazıcı, kruvaziyer turizminin önümüzdeki dönemde daha da ivme kazanacağını vurguladı. Yazıcı, “Erken rezervasyonlardaki artış, yılbaşı ve kış kruvaziyerlerine olan talep ve liman altyapılarındaki gelişmeler, 2026 yılının kruvaziyer turizmi açısından yeni rekorların konuşulacağı bir yıl olacağını gösteriyor. Hedefimiz, kruvaziyer ekonomisini 12 aya yayarak Türkiye’yi bu alanda bölgesel bir güç hâline getirmek. Bu sektör, sadece turizmi değil; şehir ekonomilerini, istihdamı ve dış ticareti aynı anda besleyen nadir alanlardan biri.” dedi.